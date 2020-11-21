УХЛ: «Донбас» обіграв «Кременчук» в матчі лідерів

П’ята перемога «Дніпра» в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В центральному матчі 10-го туру «Донбас» переміг на чужому льоду «Кременчук» 5:1, повідомляє Укрінформ.

В матчі лідерів «Донбас» обіграв на виїзді чинного чемпіона «Кременчук» - 5:1. У складі гостей шайби закинули: Шишлянников, Бірюков, Монс, Сигарьов, Туркін. За «Кременчук» відзначився Деніскін.

В іншому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) поступилися вдома «Дніпру» (Херсон) – 3:5. Шайби закидали: Сурін, Панков, Фроленко – «Крижані Вовки»; Каракулько, Вишняков, Дорофеєв, Воробйов, Гасников – «Дніпро».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 18 (10), 2.«Кременчук» - 16 (10), 3.«Сокіл» - 14 (9).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 10-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) переміг на своєму льоду «Краматорськ» 5:2.

Фото: сайт УХЛ