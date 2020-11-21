БК "Тернопіль" припинив співпрацю з Керінгтоном Вордом

Головний тренер баскетбольної команди української Суперліги "Тернополь" Дмитро Забірченко повідомив про те, що клуб розірвав угоду з американським свінгменом Керінгтоном Вордом.

Причина - сімейні обставини американського баскетболіста, повдіомляє пресслужба ФБУ.

"Ворд поїхав за сімейними обставинами, наразі шукаємо йому заміну. В його батька була операція, він сказав: "Я - сімейна людина і повинен бути поряд з батьком". Я не мав права тримати гравця и ответил йому: "Їдь, коли зрозумієш скільки тобі потрібно часу, дай знати". Він погодився. Коли він повернувся додому то написав, що не знає, скільки йому може знадобитися часу. Тому ми вирішили припинити співпрацю" - пояснив головний тренер "Тернополя" Дмитро Забірченко.

"У шести матчах Суперліги Ворд набирав 11,5 очка, зробив 5,5 підбирання, 1,5 передачі, 1,7 перехоплення та 1,3 блок-шоти у середньому за 27,6 хвилини на паркеті, маючи рейтинг ефективності 13 балів.

Фото: fbu.ua.