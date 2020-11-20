«Динамо» не просило перенести матч з «Інгульцем» - Ігор Суркіс

Кияни зіграють поєдинок 10-го туру УПЛ, як і було заплановано.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував офіційному клубному сайту інформацію про можливе перенесення матчу 10-го туру УПЛ проти «Інгульця».

«Ситуація в команді зараз дійсно важка – багато травмованих і інфікованих коронавірусом гравців. У тренерського штаба залишився обмежений вибір футболістів, але ми прийняли рішення не просити про перенесення матчу, а грати на виїзді з тими, хто здоровий і може вийти на поле.

Упевнений, що президент «Інгульця» Олександр Поворознюк не відмовив би нам в перенесенні матчу, якби ми попросили про це. В Україні всі вболівають за наші клуби в єврокубках, розуміють, в якій ситуації вони опинилися і наскільки важливо набирати рейтингові очки для нашої спільної скарбнички.

Але, повторюся, ми не розглядали варіант перенесення матчу і слідуємо спортивним принципам. «Динамо» зіграє проти «Інгульця» на виїзді, а потім почне підготовку до матчу з «Барселоною», - сказав Суркіс.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграє з «Інгульцем» 21 листопада, початок – о 14:00.