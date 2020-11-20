Перша ліга: «Чорноморець» втратив очки у матчі з

Перша ліга: «Чорноморець» втратив очки у матчі з "Альянсом"

Укрінформ
Лідер чемпіонату україни з футболу серед клубів Першої ліги одеський "Чорноморець" не зміг переграти у 14-у турі в гостях команду "Альянс" з Липової Долини.

Зустріч на стадіоні "Ювілейний" у Сумах завершилася з рахунком 0:0.На 17-й та 90+4 хвилинах відповідно Артур Авагімян ("Чорноморець") та Сергій Загинайлов ("Альянс") не реалізували пенальті, передає Укрінформ.

Результати решти матчів 14-го туру: "Агробізнес" (Волочиськ) - "Нива" (Тернопіль) - 4:0, "Кристал" (Херсон) - "ВПК-Агро" (Шевченківка) - 1:2, "Авангард" (Краматорськ) - "Верес" (Рівне) - 1:2, "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Оболонь" (Київ) - 2:3, "Полісся" (Житомир)  – "Миколаїв" - 1:3, "Металіст 1925" (Харків) - "Кремінь" (Кременчук) - 0:1.

Гру "Волинь" (Луцьк) - "Прикарпаття" (Івано-франківськ) перенесли на більш пізню дату.   

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Турнірне становище лідерів: "Чорноморець" - 28 очок (після 14-ти ігор),  "Агробізнес" - 25 (13), "Верес" - 24 (12), "Гірник-Спорт" - 23 (13), "Миколаїв" - 22 (13).

15-й тур відбудеться 25 листопада.

Фото: ua-football.com.

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