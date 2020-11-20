Перша ліга: «Чорноморець» втратив очки у матчі з "Альянсом"
Зустріч на стадіоні "Ювілейний" у Сумах завершилася з рахунком 0:0.На 17-й та 90+4 хвилинах відповідно Артур Авагімян ("Чорноморець") та Сергій Загинайлов ("Альянс") не реалізували пенальті, передає Укрінформ.
Результати решти матчів 14-го туру: "Агробізнес" (Волочиськ) - "Нива" (Тернопіль) - 4:0, "Кристал" (Херсон) - "ВПК-Агро" (Шевченківка) - 1:2, "Авангард" (Краматорськ) - "Верес" (Рівне) - 1:2, "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Оболонь" (Київ) - 2:3, "Полісся" (Житомир) – "Миколаїв" - 1:3, "Металіст 1925" (Харків) - "Кремінь" (Кременчук) - 0:1.
Гру "Волинь" (Луцьк) - "Прикарпаття" (Івано-франківськ) перенесли на більш пізню дату.
Турнірне становище лідерів: "Чорноморець" - 28 очок (після 14-ти ігор), "Агробізнес" - 25 (13), "Верес" - 24 (12), "Гірник-Спорт" - 23 (13), "Миколаїв" - 22 (13).
15-й тур відбудеться 25 листопада.
Фото: ua-football.com.