Катерина Монзуль судитиме матч 10 туру УПЛ «Шахтар» - «Олександрія»

Катерина Монзуль судитиме матч 10 туру УПЛ «Шахтар» - «Олександрія»

Укрінформ
Відбулася заміна головного арбітра матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги "Шахтар" (Донецьк) - "Олександрія".

Як передає Укрінформ, замість Миколи Балакіна, який захворів, команди розсудить Катерина Монзуль, повідомляє пресслужба УПЛ.

Поєдинок "Шахтар" - "Олександрія" відбудеться 21 листопада на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00.

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У турнірній таблиці чемпіонату УПЛ "Шахтар" йде другим, "Олександрія" - 7-ю.

Фото: football.ua.

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