Катерина Монзуль судитиме матч 10 туру УПЛ «Шахтар» - «Олександрія»
Укрінформ
Відбулася заміна головного арбітра матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги "Шахтар" (Донецьк) - "Олександрія".
Як передає Укрінформ, замість Миколи Балакіна, який захворів, команди розсудить Катерина Монзуль, повідомляє пресслужба УПЛ.
Поєдинок "Шахтар" - "Олександрія" відбудеться 21 листопада на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00.
У турнірній таблиці чемпіонату УПЛ "Шахтар" йде другим, "Олександрія" - 7-ю.
Фото: football.ua.