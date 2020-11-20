Півроку до Євро: прогнози та застереження
Останні матчі групового етапу Ліги націй закінчилися декілька днів тому. Наша збірна свій матч зі Швейцарією ще навіть не зіграла через спалах коронавірусу в складі команди й організаційну кволість суперників. А на горизонті вже наступна зупинка – Євро-2020(2021). Чи відбудеться головний турнір Європи серед збірних і яких змін він може зазнати в умовах пандемії?
Куди замовляти авіаквитки?
Задовго до пандемії УЄФА оголосило про зміну формату проведення турніру. Вперше Євро відбуватиметься не в одній або двох сусідніх державах – всі матчі турніру пройдуть в 12 різних містах в 12 країнах світу. Містами-щасливчиками стали Дублін, Глазго, Більбао, Санкт-Петербург, Мюнхен, Копенгаген, Рим, Баку, Амстердам. Будапешт, Бухарест і Лондон.
Однак, нещодавно голова УЄФА Олександр Чеферін заявив про можливе зменшення кількості міст, в яких відбуватимуться матчі. «Ми абсолютно впевнені, що турнір вдасться провести. Планується, що турнір буде точно таким, як і задумано. Але я повинен сказати, що замість дванадцяти ми можемо провести його в одинадцяти, восьми, п’яти чи одній країні», - зазначив голова УЄФА.
За інформацією Daily Mail весь турнір може цілком пройти в Лондоні. Ми отримаємо сценарій «країни-пузиря» в класичному виді. АПЛ (англійська прем'єр-ліга) є однією з найкращих у світі, зокрема за своєю інфраструктурою. В Лондоні вистачить якісних стадіонів та організаційної спроможності провести змагання на високому рівні.
Тести і маски для вболівальників
Актуальним залишається питання повернення вболівальників на стадіон. Спрогнозувати перебіг пандемії складно, тому говорити про фанатів на трибунах можна вкрай теоретично. На початку 2020-го року пресслужба УЄФА заявила: «Білетна програма Євро-2020 побила всі рекорди. Кількість заявок на отримання білетів досягнула 28,3 мільйона – вдвічі більше, аніж напередодні минулого Євро у Франції». Організатори пояснюють це явище новим форматом, що охоплює більшу кількість людей по всьому світі.
УЄФА зазнає колосальних збитків, якщо матчі відбуватимуться без глядачів. Постраждає і сама видовищність гри. Для уникнення негативних наслідків можливим є масове тестування вболівальників, заявляє The Times. Поки це важко уявити, адже кількість охочих відвідати матч є рекордною. Врятувати ситуацію може масковий режим.
Складні часи для УЄФА
Якщо ситуація не покращиться, а вакцину не винайдуть, УЄФА створить майданчик для масових заражень. Під приціл потраплять навіть футболісти. Нещодавно закінчився груповий етап Ліги націй. Турнір став прикладом того, наскільки коронавірус може вплинути на гру. В стабільно поганій ситуації з ковідом єдиним варіантом є проведення матчів в одній країні. Наразі, усе йде до того, що влітку 2021-го 24 національні збірні приїдуть в Англію і зіграють там.
Попри всі заходи безпеки є один беззаперечний факт: футболісти безвідповідально ставляться до санітарно-епідеміологічних норм. Можливі масові зараження серед гравців. Це може вплинути не лише на результат окремих матчів, а і на тривалість турніру загалом. Якщо турнір затягнеться, то постраждає ще один сезон на клубному рівні. Ущільнення графіка призведе до підвищеної травматичності футболістів.
До Євро трохи більше півроку і поки спрогнозувати формат та особливості проведення турніру не під силу жодній структурі. УЄФА залишається лише моніторити ситуацію, вдосконалювати організацію матчів і підвищувати рівень соціальної відповідальності вболівальників та футболістів.
Віталій Ткачук, Київ
Фото: Getty Images, picture alliance