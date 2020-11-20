Півроку до Євро: прогнози та застереження

Місце проведення футбольного Євро-2020 остаточно невідоме. Вболівальників на трибунах, швидше за все, не буде.

Останні матчі групового етапу Ліги націй закінчилися декілька днів тому. Наша збірна свій матч зі Швейцарією ще навіть не зіграла через спалах коронавірусу в складі команди й організаційну кволість суперників. А на горизонті вже наступна зупинка – Євро-2020(2021). Чи відбудеться головний турнір Європи серед збірних і яких змін він може зазнати в умовах пандемії?

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Задовго до пандемії УЄФА оголосило про зміну формату проведення турніру. Вперше Євро відбуватиметься не в одній або двох сусідніх державах – всі матчі турніру пройдуть в 12 різних містах в 12 країнах світу. Містами-щасливчиками стали Дублін, Глазго, Більбао, Санкт-Петербург, Мюнхен, Копенгаген, Рим, Баку, Амстердам. Будапешт, Бухарест і Лондон.

Однак, нещодавно голова УЄФА Олександр Чеферін заявив про можливе зменшення кількості міст, в яких відбуватимуться матчі. «Ми абсолютно впевнені, що турнір вдасться провести. Планується, що турнір буде точно таким, як і задумано. Але я повинен сказати, що замість дванадцяти ми можемо провести його в одинадцяти, восьми, п’яти чи одній країні», - зазначив голова УЄФА.

За інформацією Daily Mail весь турнір може цілком пройти в Лондоні. Ми отримаємо сценарій «країни-пузиря» в класичному виді. АПЛ (англійська прем'єр-ліга) є однією з найкращих у світі, зокрема за своєю інфраструктурою. В Лондоні вистачить якісних стадіонів та організаційної спроможності провести змагання на високому рівні.

Тести і маски для вболівальників

Актуальним залишається питання повернення вболівальників на стадіон. Спрогнозувати перебіг пандемії складно, тому говорити про фанатів на трибунах можна вкрай теоретично. На початку 2020-го року пресслужба УЄФА заявила: «Білетна програма Євро-2020 побила всі рекорди. Кількість заявок на отримання білетів досягнула 28,3 мільйона – вдвічі більше, аніж напередодні минулого Євро у Франції». Організатори пояснюють це явище новим форматом, що охоплює більшу кількість людей по всьому світі.

УЄФА зазнає колосальних збитків, якщо матчі відбуватимуться без глядачів. Постраждає і сама видовищність гри. Для уникнення негативних наслідків можливим є масове тестування вболівальників, заявляє The Times. Поки це важко уявити, адже кількість охочих відвідати матч є рекордною. Врятувати ситуацію може масковий режим.

Складні часи для УЄФА

Якщо ситуація не покращиться, а вакцину не винайдуть, УЄФА створить майданчик для масових заражень. Під приціл потраплять навіть футболісти. Нещодавно закінчився груповий етап Ліги націй. Турнір став прикладом того, наскільки коронавірус може вплинути на гру. В стабільно поганій ситуації з ковідом єдиним варіантом є проведення матчів в одній країні. Наразі, усе йде до того, що влітку 2021-го 24 національні збірні приїдуть в Англію і зіграють там.

Попри всі заходи безпеки є один беззаперечний факт: футболісти безвідповідально ставляться до санітарно-епідеміологічних норм. Можливі масові зараження серед гравців. Це може вплинути не лише на результат окремих матчів, а і на тривалість турніру загалом. Якщо турнір затягнеться, то постраждає ще один сезон на клубному рівні. Ущільнення графіка призведе до підвищеної травматичності футболістів.

До Євро трохи більше півроку і поки спрогнозувати формат та особливості проведення турніру не під силу жодній структурі. УЄФА залишається лише моніторити ситуацію, вдосконалювати організацію матчів і підвищувати рівень соціальної відповідальності вболівальників та футболістів.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Getty Images, picture alliance