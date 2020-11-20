Надаль обіграв Ціціпаса і вийшов до півфіналу Підсумкового турніру АТР
Укрінформ
У Лондоні (Велика Британія) завершився п'ятий день Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).
У заключному поєдинку групи В («Лондон 2020») іспанець Рафаель Надаль забезпечив собі путівку до півфіналу, обігравши грека Стефаноса Ціціпаса - 6:4, 4:6, 6:2, передає Укрінформ.
Перше місце в цьому квартеті посыв австрієць Домінік Тім.
У третьому турі групи А («Токіо-1970») росіянин Данило Медведєв, який достроково став учасником 1/2 фіналу, зустрінеться 20 листопада з аргентинцем Дієго Шварцманом. Другу путівку до півфіналу у цьому квартеті розіграють серб Новак Джокович і Олександр Звєрєв з Німеччини.
Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $9 млн пройде до 22 листопада.
Фото: nittoatpfinals.com.