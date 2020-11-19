«Дніпро» переграло «Черкаських Мавп» і стало лідером Суперліги
Укрінформ
Клуб з Дніпра здобув шосту перемогу поспіль.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 7-го ігрового тижня «Дніпро» перемогло на виїзді «Черкаських Мавп» - 74:55, повідомляє Укрінформ.
«Дніпро» здобуло шосту перемогу поспіль. Команда з Дніпра обіграла «Черкаських Мавп» – 74:55 і вийшла на перше місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Анатолій Шундель («Дніпро») – 18.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Дніпро» - 19 (10), «Київ-Баскет» - 18 (9), «Прометей» - 17 (10), «Хімік» - 15 (10).
Як повідомляв Укрінформ, в матчах 6-го ігрового тижня «Дніпро» перемогло вдома «Харківських Соколів» - 88:77, а «Прометей» обіграв на виїзді «Запоріжжя» - 89:80.
Фото: сайт ФБУ