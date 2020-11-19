УХЛ: «Дніпро» розгромило «Білий Барс»

Клуб з Херсона здобув четверту перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 9-го туру «Дніпро» (Херсон) перемогло на чужому льоду «Білий Барс» 8:2, повідомляє Укрінформ.

Після двох поразок поспіль «Дніпро» зуміло здобути перемогу в Білій Церкві. Клуб з Херсона розгромив «Білий Барс» 8:2. У складі гостей шайби закинули: Макаров-2, Крисанов-2, Каракулько, Швецов, Дорофеєв, Гасников. За «Білий Барс» відзначилися Ружников і Койда.

В іншому матчі дня «Маріуполь» приймає «Крижаних Вовків» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 16 (9), 2.«Кременчук» - 16 (9), 3.«Сокіл» - 12 (8).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 9-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на своєму льоду «Краматорськ» 4:1, а «Донбас» зазнав першої поразки в сезоні, поступившись на виїзді «Соколу» 1:3.

Фото: сайт УХЛ