Тім програв Рубльову, але виступить у півфіналі Підсумкового турніру АТР

Третя "ракетка" світу австрієць Домінік Тім поступився у четвер росіянину Андрію Рубльову (8) у третьому турі Підсумкового турніру АТР, що триває у Лондоні.

Результат поєдинку на корті "O2 Arena" - 2:6, 5:7, передає Укрінформ.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин.

Австрійський тенісист, втім, з двома перемогами заздалегідь гарантував собі місце у півфіналі, маючи 2 перемоги у групі В ("Лондон 2020"), а Рубльов, у свою чергу, втратив всі шанси на продовження боротьби.

Другий півфіналіст визначиться у сьогоднішньому поєдинку 3-го туру Рафаель Надаль (Іспанія, 2) - Стефанос Ціціпас (Греція, 6), які мають по одній перемозі у перших двох турах.

Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершиться 22 листопада.

Фото: uk.wikipedia.org.