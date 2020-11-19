Футбольний матч Прем'єр-ліги «Олімпік» - «Зоря» перенесли

Поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ) 21 листопада не відбудеться.

"Олімпік" поінформував Прем'єр-лігу про неможливість взяти участь в цьому матчі через спалах коронавірусу у клубі, повідомляє пресслужба УПЛ.

Відзначається, зокрема, що в донецькій команді немає жодного здорового воротаря, який зміг би зіграти в цій зустрічі.

Скасовуються також поєдинки чемпіонатів U21 та U19 за участю "Олімпіка".

Рішення про нові дати та час матчів УПЛ прийме пізніше.

Фото: upl.ua.