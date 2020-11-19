Футбольний клуб "Прикарпаття" здав 25 позитивних тестів на коронавірус

Гравці, тренерський штаб та персонал українського футбольного клубу Першої ліги "Прикарпаття" (Івано-франківськ) нинішнього тижня здали тести на коронавірус. 25 з них були позитивними.

Здоровим виявилися лише п'ятеро футболістів та троє тренеов, повідомляє офіційний сайт клубу.

"19 листопада вранці, одразу ж після оголошення результатів ПЛР-тестів, команда у повному складі вирушила на двотижневу самоізоляцію. У більшості інфікованих це вже другий або навіть третій випадок позитивних результатів COVID-19", - зазначається у повідомленні

Таким чином, команда Руслана Мостового пропустить наступні матчі чемпіонату Першої ліги, найближчий з яких мав відбутися у п'ятницю проти луцької "Волині".

"Прикарпаття" йде на 13-у місці в турнірній таблиці Першої ліги (12 очок після 12-ти матчів).

Фото: fc.if.ua.