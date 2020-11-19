Лопес вважає, що рефері завадив йому нокаутувати Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі американець Теофімо Лопес заявив, що рефері завадив йому відправити у нокаут українця Василя Ломаченка у 12-у раунді.

Американський боксер упевнений, що "потряс" суперника, повідомляє Fightnews.

"Звичайно, я планував опустити його на ринг. Багато хто казав про те, що було б, якби він почав активні дії раніше. Якби він раніше почав робити те, що я дозволив йому у декількох раундах, це була б інша історія. Розумієте, до чого я веду? Я б швидко відправив його у нокаут. Але Ломаченко розумів, що йому не можна впасти. Він убезпечив себе наскільки міг. Однак у той же час йому потрібно було залишатися активним. У 12-у раунді Ломаченко почав йти вперед і діяти. Я зрозумів, що це шанс завдати йому шкоди. Усі бачили, що в останньому раунді я почав потрясати його. Я знав, що потряс його. Потім рефері зупинив бій через розсічення. Якби цього не сталося, я б опустив його на ринг. Принаймні він би "взяв коліно", - сказав Лопес.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 18 жовтня Ломаченко програв Лопесу в Лас-Вегасі (США) одноголосним рішенням суддів - 119-109, 117-111, 116-112. Український боксер втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise та WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: fightnews.info.