Чемпіонат Європи з дзюдо розпочався в Чехії

У Празі (Чехія) з 19 по 21 листопада відбудеться чемпіонат Європи з дзюдо.

Як інформує пресслужба Федерації дзюдо України, боротьбу за медалі поведуть 355 спортсменів з 40 країн Європи, серед яких 13 представників збірної України, передає Укрінформ.

Команду з дев’яти чоловіків і чотирьох жінок було сформовано за олімпійським рейтингом, а також результатами чемпіонату України, який відбувся в Запоріжжі 14-15 жовтня. На жаль, як вже повідомлялося, не зможе взяти участь у змаганнях лідер жіночої команди - Дар’я Білодід. Після Grand Slam в Будапешті спортсменка перенесла застудне захворювання і не встигла повністю відновитися, через що разом з тренерами прийняла рішення пропустити європейську першість.

Тим не менш, до Праги вирушив триразовий чемпіон Європи Георгій Зантарая, який незважаючи на нещодавно перенесене захворювання на Covid-19, точно буде боротися за найвищі місця. Теж саме стосується суперваговика Якова Хаммо.

У жіночій збірній тренерський штаб в першу чергу покладає сподівання на досвідчених Анастасію Турчин і Єлизавату Каланіну, які разом з іншими дівчатами заключний етап підготовки до європейського чемпіонату провели на олімпійській базі «Конча-Заспа».

Склад збірної України на чемпіонат Європи:

чоловіки - Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Гєворг Хачатрян (до 73 кг), Артем Бубир (до 81 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг);

жінки - Анна Бородіна (до 52 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).

Фото: ijf.org.