Перемоги над боснійцями і данцями вивели Італію та Бельгію у плей-офф Ліги націй УЄФА

У футбольній Лізі націй завершилися матчі заключного, шостого туру групового етапу розіграшу.

Компанію збірним Франції та Іспанії у півфіналі Ліги націй складуть національні команди Італії та Бельгії, передає Укрінформ.

Італійці з рахунком 2:0 обіграли на виїзді футболістів Боснії і Герцеговини і посіли перше місце у квартеті 1 Ліги А, а збірна Бельгії взяла гору над командою Данії - 4:2, вигравши групу 2 елітного дивізіону.

Нагадаємо, раніше у плей-офф Ліги націй пробилися переможці груп 3 та 4 Ліги А збірні Франції та Іспанії відповідно.

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Жеребкування фінальної стадії Ліги націй УЄФА відбудеться 3 грудня. Вирішальні матчі пройдуть 6, 7 та 10 жовтня 2021 року.