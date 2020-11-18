«Мотор» здобув другу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб обіграв на виїзді «Загреб».

В матчі 7-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» переміг на чужому майданчику хорватський «Загреб» 24:23, повідомляє Укрінформ.

Після трьох поразок на старті «Мотор» здобув вже другу перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб обіграв на виїзді хорватський «Загреб» - 24:23.

Запорожці набрали 4 очки і піднялися на 5-е місце в групі. В наступному турі 26-го листопада «Мотор» прийматиме «Загреб» на власному майданчику у Запоріжжі.