Незважаючи на провал у відборі молодіжного Євро, Ротаня не звільнятимуть – ЗМІ

Під керівництва Ротаня «молодіжка» виграла 10 матчів з 18.

Руслан Ротань продовжить працювати головним тренером молодіжної збірної України, повідомляє Meta Ratings.

На майбутньому виконкомі УАФ не підніматиметься питання про зміну тренера збірної України U-21.

39-річний українець очолив «молодіжку» у грудні 2018 року. Під його керівництвом Україна U-21 посіла 3-е місце в групі кваліфікації молодіжного ЧЄ і не потрапила до фінальної частини турніру.

Фото: facebook.com/uafukraine