В "Олімпіку" футболісти масово захворіли на коронавірус

Президент клубу української Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) Владислав Гельзін розповів про спалах коронавірусу в команді.

За його словами, захворіли і гравці, і тренери, повідомляє Tribuna.com.

"Захворіло багато людей - і гравці, і з тренерського штабу. Ще не всі результати тестів прийшли - чекаємо, будемо розуміти ситуацію до вечора. Дуже багато хворих - не очікували, що така кількість може бути. Чоловік десять вже, але ще не все результати відомі. З приводу матчу із "Зорею" поки нічого не знаємо. Потрібно почекати. Ситуація незрозуміла. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда тренувалася", - розповів Гельзін.

Поєдинок чемпіонату України "Олімпік" - "Зоря" запланований на 21 листопада. "Олімпік з 13-ма очками у дев'яти матчах йде на 6-у місці.

Фото: olimpik.com.ua.