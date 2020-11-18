Українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії

Друга "ракетка" України і №216 світової класифікації Ілля Марченко виступить в 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в італійському місті Ортізеї із призовим фондом 44 тис 820 євро.

Як повідомляє BTU, суперника українця по поєдинку другого кола француза Уго Греньє (251) усунули від участі "з медичних причин", передає Укрінформ.

У першому колі Ілля обіграв австрійця Себастьяна Офнера (158) - 7:6 (7:4), 6:1.

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У чвертьфіналі "челленджера" Марченко виступить уперше з турніру в Казахстані у березні нинішнього року. Український тенісист зіграє проти француза Олександра Мюллера (214).

Фото: tennis-valgardena.com.