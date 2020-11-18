Баскетбол: матчі «Тернополя» проти «Хіміка» та «Одеси» перенесені

Два наступних матчі регулярного чемпіонату укркаїнської баскетбольної Суперліги за участю дебютанта сезона "Тернополя" перенесені на невизначений термін.

Це стосується поєдинків "Тернопіль" - "Хімік" та "Тернопіль" - "Одеса", які мали відбутися 19-го та 22 листопада відповідно, повідомляє пресслужба ФБУ.

Як повідомлялося, усі гравці тернопільської команди, а також асистенти головного тренера Ігор Білоус та Євген Ворнік захворіли на коронавірус.

"Тернопіль" провів 9 матчів регулярного чемпіонату України, в яких здобув 5 перемог, і перебуває на п'ятому місці турнірної таблиці Суперліги.

Фото: fbu.ua.