НБА: Михайлюк продовжив контракт з «Детройтом»

Клуб активував опцію в угоді на новий сезон.

Український атакуючий захисник клубу НБА «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк залишається в команді. «Детройт» активував опцію на сезон-2020/2021 в контракті Святослава Михайлюка. Про це повідомив журналіст Yahoo Sports Кейт Сміт.

Якщо до 21 листопада Михайлюк не відмовиться, то його зарплата в розмірі $1,6 млн стане офіційно гарантованою. Через рік він стане обмежено вільним агентом.

Як повідомляв Укрінформ, клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обрав Михайлюка під 47-м номером на драфті-2018. В 2019 році «Лейкерс» обміняв українця в «Детройт Пістонз».

У минулому сезоні Михайлюк зіграв за «Детройт» 56 матчів. Його середні показники за гру: 9,0 очок, 1,9 підбирань і 1,9 передач, 22 хвилини ігрового часу.