Збірна України готова зіграти матч зі Швейцарією сьогодні, 18 листопада – УАФ

Долю матчу сьогодні можуть вирішити УЄФА та місцева влада Швейцарії.

УАФ повідомила про готовність провести матч Ліги націй Швейцарія - Україна сьогодні, 18 листопада.

Асоціація вказує, що готова до зустрічі складом, який перебуває в Швейцарії. В команді є більше 13 футболістів, готових зіграти, тому УАФ просить УЄФА посприяти, щоб місцева влада Швейцарії скасувала рішення про карантин.

Також асоціація вказує, що готова зробити все можливе для формування нової команди на матч проти Швейцарії, але вважає це неможливим через об'єктивні причини.

Збірна України U-21 – єдина команда, яка збиралася в листопаді. Але ця збірна вчора, 17 листопада, провела матч проти Північної Ірландії (3:0) в відборі на Євро-2021.

Якщо УЄФА зробить виняток і дозволить цим футболістам взяти участь в більш ніж одному матчі протягом 48 годин, УАФ докладе необхідних зусиль для організації їхньої поїздки до Швейцарії і участі в грі.

Але команді потрібно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА. В Україні, де зараз знаходиться U-21, це можна зробити не раніше 09:00 18 листопада. Сама лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів, це – 21:00.

Читайте також: Україна не зможе виставити проти Швейцарії іншу команду найближчими днями

Гравці не можуть вилетіти на матч, поки не отримають негативні тести, тому цей факт унеможливлює формування нової команди на матч проти Швейцарії. Також не у всіх українських футболістів є біометричні паспорти для безвізового в'їзду в країни ЄС.

«Ці причини виключають провину збірної України в цій ситуації. Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено циркуляром № 66 УЄФА, але таке рішення – виключно в компетенції УЄФА.

Позиція УАФ полягає в тому, що результат цього поєдинку повинен визначитися саме на футбольному полі і відповідно до принципів Fair Play.

Також наголошуємо на тому, що можливість організації матчу в рамках чинного міжнародного вікна залежить виключно від позиції УЄФА в цьому питанні», - сказано в зверненні УАФ.

Як повідомляв Укрінформ, матч Ліги націй Швейцарія - Україна, який мали зіграти 17 листопада, скасували. У разі технічної поразки Україна вилетить в дивізіон B Ліги націй, хоча зараз «синьо-жовті» посідають в турнірній таблиці місце вище Швейцарії.

Фото: сайт УАФ