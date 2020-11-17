Іспанія розгромила Німеччину і вийшла до півфіналу Ліги націй УЄФА

У футбольній Лізі націй проходять заключні матчі групового етапу розіграшу.

У групі 4 Ліги А збірна Іспанії в Севільї з рахунком 6:0 переконливо перемогла команду Німеччини і вийшла до півфіналу Ліги націй УЄФА, передає Укрінформ.

М'ячі забили Альваро Мората, який відзначився на 17-й хвилині, Ферран Торрес (33, 55, 71), Родрі (38) та Мікель Оярсабаль (89).

Як повідомлялося, інший матч цієї групи між футбольними збірними Швейцарії та України скасований через спалах коронавірусу в українській команді.

Турнірне становище: Іспанія - 11 очок (після 6-ти матчів), Німеччина - 9 (6), Україна - 6 (5), Швейцарія - 3 (5).