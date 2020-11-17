Ліга націй УЄФА. Прогноз від Олександра Шовковського

Чи втримається Хорватія у дивізіоні А та чи стане Польща переможцем групи?

Матчі збірних підходять до кінця. Команди проведуть вирішальні та заключні поєдинки 2020 року, після чого візьмуть паузу аж до березня, повернувши натомість клубний футбол. Як саме можуть завершитися найцікавіші протистояння аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Хорватія - Португалія: обидві заб’ють. Коефіцієнт - 1.8

Найбільш важливим цей поєдинок є для хорватської збірної – португальці, програвши у минулому матчі французам, втратили шанс на те, щоб зіграти у «фіналі чотирьох». Для підопічних Златко Далича матч проти Португалії – це можливість зберегти місце в елітному дивізіоні.

В 2020 році Хорватія зіграла лише 7 поєдинків. В них команда Далича поступилася аж 4 рази. Впродовж останніх трьох матчів хорватська збірна не здобувала перемоги. Ще більш «потужна» - серія зустрічей, в яких команда пропускала – на сьогоднішній день вона налічує 10 поєдинків. І хоча в атаці підопічні Далича виглядають досить цікаво, а матчі за їх участю - досить видовищні, саме невдала гра в обороні і відображається на проміжній позиції команди перед заключним поєдинком 2020 року.

Хорвати намагаються грати із суперником у той же футбол, однак не враховують один важливий момент: у більшості із цих опонентів є надійні оборонці. Тож, пропускаючи у першому таймі, Хорватія біжить відіграватися. Частково, це виглядає ефективно, проте в підсумку, частіше всього, перемога саме за суперником команди Далича.

Підопічні Фернанду Сантуша – одна із найнадійніших команд 2020 року – лише 2 м’ячі пропущено після 7 поєдинків. Проте важливо те, як саме було зіграно ці матчі. Отже, два нічийних результати із рахунком 0:0 (Іспанія та матч Ліги націй проти Франції), а також поразка в останньому турі проти діючих чемпіонів світу.

В підсумку, востаннє Португалія здобувала вагомий результат минулого місяця проти Швеції – впевнена перемога 3:0, у той час, як товариський матч, зіграний командою Сантуша, закінчився розгромним рахунком 7:0. Однак у суперниках була збірна Андорри - навряд чи цю гру варто враховувати у вищезазначений список.

Хорватія - Португалія. Прогноз

У обох команд вдосталь цікавих атакуючих виконавців, щоб зробити гру видовищною. Але ставити на переможця не варто – Хорватія точно спробує вирвати місце в еліті Ліги націй.

Прогноз на матч Польща - Нідерланди: гості заб’ють першими. Коефіцієнт - 1.6

Питання переможця групи для Польщі та Нідерландів залишається відкритим, але не все залежить саме від них – значну роль відіграє заключний поєдинок італійської команди і Боснії. Однак очна зустріч Польщі та Нідерландів буде не менш захоплюючою.

Польща перед цим зіграла товариську гру із українською збірною, і незважаючи на перемогу 2:0, виглядала дуже ненадійно. Глибина складу команди дуже несерйозна, а в таких умовах створювати якісь труднощі суперникам надзвичайно важко.

При цьому виступи Польщі варто назвати досить непоганими, враховуючи статус дивізіону Ліги націй, в якому вона виступає – 4 перемоги в семи поєдинках при двох поразках. Ось тільки команда програла обом принциповим суперникам, і якщо італійцям в одному з матчів вдалося не поступитися, то як буде зіграний останній поєдинок із Нідерландами буде видно в середу.

Нідерланди в 2020 році зіграли 7 поєдинків, в яких здобули лише 2 перемоги. Це надзвичайно невдалий результат, але навіть із ним команда Франка де Бура ще може розраховувати на тріумф у групі. Завдання – здолати в останньому поєдинку на виїзді Польщу. Хоча навіть це може не убезпечити команду від підсумкового другого місця.

Будь-який інший результат (особливо поразку) вболівальники точно не сприйматимуть. Можна навіть не говорити про те, що для самого Франка Де Бура та його тренерського штабу ця невдача може стати вирішальною, і федерація футболу буде змушена припинити з ним співпрацю.

Польща - Нідерланди. Прогноз

Польщі цілком до снаги набрати очки в домашньому матчі. Однак нідерландці будуть не менш заряджені, і як мінімум нічию в підсумку вивезуть.

Фото: сайт УЄФА