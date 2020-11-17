У Львові помер міжнародний майстер і тренер із шахів Володимир Бутурин
Укрінформ
Учора, 16 листопада, у Львові після важкої тривалої хвороби помер колишній директор Львівського шахового клубу, заслужений тренер України, міжнародний майстер з шахів Володимир Бутурин.
Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Учора у Львові після важкої тривалої хвороби помер колишній директор Львівського шахового клубу, Заслужений тренер України, міжнародний майстер з шахів Володимир Бутурин. 19 листопада йому мало виповнитися 77 років», - йдеться у повідомлені.
Олімпійська спільнота Львівщини висловила щирі співчуття рідним і близьким померлого.
Володимир Бутурин був тренером плеяди видатних шахістів, серед яких Василь Іванчук, Марта Літинська, Ірина Чолушкіна, Йосиф Дорфман та багато інших.
Фото: НОК у Львівській області, Фейсбук