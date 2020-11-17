Баскетболісти «Тернополя» заразилися на коронавірус

Усі баскетболісти клубу української Суперліги "Тернопіль" заразилися на коронавірус.

У команди Дмитра Забірченка були заплановані два домашні матчі регулярного чемпіонату - проти "Хіміка" (19 листопада) та "Одеси" (22 листопада), повідомляє Basket.com.ua.

Минулого тижня поєдинок між "Київ-Баскетом" та "Тернополем" у столиці відклали через підвищену температуру у деяких гравців команди гостей.

Тернопіль виграв п'ять із дев'яти матчів свого дебютного сезону у Суперлізі і посідає п'яте місце у турнірній таблиці.

Раніше на COVID-19 перехворів повний склад "Будівельника". Кияни не грали з кінця жовтня, але вже повернулися до тренувань.

Фото:: basket.com.ua.