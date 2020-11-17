У футболістів збірної України знову вивиявили COVID-19

Згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного в розташуванні збірної України з футболу учора ввечері, позитивними виявилися чотири тести - гравців Руслана Малиновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Як повідомив пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливінський, згадані особи перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері, Вирішується питання щодо їхнього повернення додому, передає Укрінформ.

Що стосується трьох представників донецького "Шахтаря" Кривцова, Мораеса та Баштового, - ситуація уточнюється з огляду на те, що всі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання в даний момент.

УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Очікуючи на остаточне рішення, збірна України виїхала на ранкове тренування, яке розпочалося об 12.00 київським часом на полі стадіону клубу FC Kickers Luzern, без Кривцова, Мораеса та Малиновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

Півгодини тому почалася матчева нарада - УЄФА сподівається що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.

Фото: uaf.ua.