Тренер Лопеса: Бій-реванш з Ломаченком не має сенсу

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі американця Теофімо Лопеса - Теофімо Лопес-старший заявив, що не бачить сенсу в реванші з українцем Василем Ломаченком.

За словами тренера, його син виграв упевнено, плюс сам Ломаченко не включив опцію про проведення реваншу до контракту на перший бій, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Для чого давати Ломаченку реванш? Щоб ми його нокаутували? Він і сам не піде на реванш. З цим хлопцем покінчено, - заявив Лопес-старший. - Якби бій вийшов "близьким", можливо, реванш відбувся б. Ми б могли дати йому ще один шанс, але він не хотів залишати нам жодних шансів. У контракті не було опції реваншу. Цей хлопець нас не поважав. він хотів показати усьому світу, що ми фальшивки, що ми несправжні. Ломаченко не погодився включати опцію реваншу, оскільки всі б казали, що він боїться програти".

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на 18 жовтня Ломаченко програв у Лас-Вегасі (США) Лопесу одноголосним рішенням суддів - 119-109, 117-111, 116-112. Український боксер втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise та WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: klitschko-brothers.com.