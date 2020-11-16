Перед грою з Україною склад Швейцарії поповнився трьома футболістами
Про це повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації.
До табору збірної Швейцарії прибули захисник Міхаель Ланг ("Боруссія", Менхенгладбах, Німеччина), а також півзахисники Мішель Ебішер ("Янг Бойз") та Пайтім Касамі ("Базель").
Таким чином, до завтрашнього матчу останнього туру Ліги націй з Україною готуватимуться 23 гравці.
Склад збірної Швейцарії:
Воротарі: Ян Зоммер ("Боруссія", Менхенгладбах, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Давид фон Балльмос ("Янг Бойз");
захисники - Мануель Аканджі ("Боруссія", Дортмунд, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Ерай Кюмарт ("Базель"), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія), Міхаель Ланг ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина);
півзахисники - Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Маріо Гавранович ("Динамо", Загреб, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва - "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва - "Айнтрахт", Франкфурт, Німеччина), Пайтім Касамі ("Базель"), Мішель Ебішер ("Янг Бойз");
нападники - Гаріс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія", Менхенгладбах, Німеччина).
Фото: football.ch.