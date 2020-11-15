Визначено склад збірної України на перші етапи Кубка світу з біатлону

Змагання в Контіолахті пропустить Анастасія Меркушина.

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на перші етапи Кубка світу сезону-2020/2021, повідомляє «Суспільне Спорт».

Цього разу сезон стартує здвоєним етапом в Контіолахті (Фінляндія) 28 листопада.

Склад збірної України:

Жінки: Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Катерина Бех.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

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До складу на етапи в Контіолахті не потрапила Анастасія Меркушина. Таке рішення прийняли Юрай Санітра і особистий тренер спортсменки Олег Меркушин в зв'язку з ситуацією з коронавірусом в команді «Б».