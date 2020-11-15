Збірна України встановила антирекорд в 40-у матчі Андрія Шевченка

Вперше наша збірна програла на виїзді чотири матчі поспіль.

Збірна України встановила антирекорд, програвши на виїзді Німеччині в Лізі націй (1:3). Це 4-а поспіль поразка в гостях. Раніше українці поступилися Іспанії (0:4), Франції (1:7) і Польщі (0:2), повідомляє Sport.ua.

Збірна України раніше програвала не більше 3 матчів поспіль на виїзді. Такі серії чотири рази були в 1994-95, 2001-02, 2003 і 2004 роках.

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Також Україна продовжила серію без перемог над Німеччиною до 8 зустрічей (3 нічиї і 5 поразок). Така ж серія триває і в матчах проти Італії.

Матч проти Німеччини став 40-й для Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України. Також це була 10-а поразка збірної при Шевченко.

44-річний фахівець провів дебютний матч у вересні 2016- го. За цей час здобув 21 перемогу, ще 9 матчів завершилися нічиєю.

Шевченко посідає друге місце в списку тренерів збірної України за кількістю матчів. Лідирує Олег Блохін – 64 поєдинки.

Фото: сайт УАФ