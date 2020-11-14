«Черкаські Мавпи» вигнали лідера команди через ставки, той усе заперечує

Олександр Кобець назвав звинувачення клубу «брехнею».

Клуб української баскетбольної Суперліги «Черкаські Мавпи» розірвав контракт з лідером команди Олександром Кобцем. У клубі пояснили рішення тим, що баскетболіст робив ставки на результати власної команди.

«Нам складно приймати це рішення, але воно є єдиним правильним поряд з бажанням дотримуватися принципів етики і чесної гри. Клуб вважає, що Олександр Кобець брав участь в спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів в нинішньому баскетбольному сезоні.

З урахуванням неприпустимості, аморальності та протизаконності подібних дій, клуб вважає, що продовжувати стосунки з цим баскетболістом неможливо. Клуб передає всю інформацію про дії Кобця в Комісію з правових відносин Федерації баскетболу України та ініціює розгляд цієї справи», - йдеться в заяві клубу.

Згодом Кобець заперечив свої неспортивні та незаконні дії. «Сам все дізнався з новини. Це відверта брехня. Я тягнув команду на собі, коли нас було семеро. Я грав з температурою 38 і травмами, а мені приписують таке.

Я навіть не знаю в чому причина. Директор кидає трубку і не може нічого пояснити. Каже, що у нього немає інформації. Планую зараз розбиратися з цією ситуацією. Я не можу уявити, чому вони пишуть це без будь-яких доказів», - заявив Кобець.

Кобець – лідер «Мавп» за результативністю в нинішньому сезоні з показником в 16,8 очка за гру. У 2018 році Кобець став найрезультативнішим гравцем в історії черкаського клубу, в тому ж році став чемпіоном України у складі «Мавп».

Фото: сайт БК "Черкаські Мавпи"