«Черкаські Мавпи» вигнали лідера команди через ставки, той усе заперечує

«Черкаські Мавпи» вигнали лідера команди через ставки, той усе заперечує

Укрінформ
Олександр Кобець назвав звинувачення клубу «брехнею».

Клуб української баскетбольної Суперліги «Черкаські Мавпи» розірвав контракт з лідером команди Олександром Кобцем. У клубі пояснили рішення тим, що баскетболіст робив ставки на результати власної команди.

«Нам складно приймати це рішення, але воно є єдиним правильним поряд з бажанням дотримуватися принципів етики і чесної гри. Клуб вважає, що Олександр Кобець брав участь в спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів в нинішньому баскетбольному сезоні.

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З урахуванням неприпустимості, аморальності та протизаконності подібних дій, клуб вважає, що продовжувати стосунки з цим баскетболістом неможливо. Клуб передає всю інформацію про дії Кобця в Комісію з правових відносин Федерації баскетболу України та ініціює розгляд цієї справи», - йдеться в заяві клубу.

Згодом Кобець заперечив свої неспортивні та незаконні дії. «Сам все дізнався з новини. Це відверта брехня. Я тягнув команду на собі, коли нас було семеро. Я грав з температурою 38 і травмами, а мені приписують таке.

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Я навіть не знаю в чому причина. Директор кидає трубку і не може нічого пояснити. Каже, що у нього немає інформації. Планую зараз розбиратися з цією ситуацією. Я не можу уявити, чому вони пишуть це без будь-яких доказів», - заявив Кобець.

Кобець – лідер «Мавп» за результативністю в нинішньому сезоні з показником в 16,8 очка за гру. У 2018 році Кобець став найрезультативнішим гравцем в історії черкаського клубу, в тому ж році став чемпіоном України у складі «Мавп».

Фото: сайт БК "Черкаські Мавпи"

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