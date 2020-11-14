Тести збірної Німеччини перед грою з Україною виявилися негативними

Гравці, тренери та персонал збірної Німеччини з футболу здали нові тести на коронавірус перед матчем Ліги націй з Україною.

Усі результати - негативні, повідомляє Sportbuzzer. Можливість проведення зустрічі Україна - Німеччина тепер залежить від результатів повторних тестів збірної України. Раніше в українській команді був зафіксований спалах коронавірусу. Позитивні тести здали Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук та Циганков. Як повідомляв Укрінформ, поєдинок Німеччина - Україна має пройти в суботу, 14 листопада, на "РБ Арені" у Лейпцигу. Початок запланований на 21.45 за київським часом. Читайте також: У заявці збірної України на матч з Німеччиною 20 футболістів Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2. Фото: Getty Images.