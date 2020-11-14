УХЛ: «Сокіл» обіграв «Білий Барс»

Кияни виграли п’ятий матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 8-го туру «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:0, повідомляє Укрінформ.

«Сокіл» здобув п’яту перемогу в сезоні, обігравши в Білій Церкві місцевий «Білий Барс» - 3:0. У складі киян шайби закинули: Олендаренко, Рубан, Середницький.

В іншому матчі ігрового дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 14 (7), 2.«Кременчук» - 12 (7), 3.«Сокіл» - 10 (7).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 7-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» переміг на власному льоду «Дніпро» (Херсон) 5:4, а «Донбас» обіграв «Маріуполь» - 3:1.

Фото: сайт УХЛ