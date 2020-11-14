Ліга націй УЄФА. Прогнози від Олександра Шовковського

Головні матчі вихідних: Португалія – Франція та Бельгія – Англія.

До вболівальників повертаються матчі Ліги націй УЄФА. Нас чекає фінальна заруба за перші місця у групах та за виживання у дивізіоні з найсильнішими національними командами. Як можуть завершитися найцікавіші протистояння аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Португалія - Франція: господарі заб’ють більше 1 голу. Коефіцієнт 1.6

Переможець цього матчу гарантує собі 1-е місце в групі. У разі нічиєї все вирішиться в заключному турі. Якщо нічия буде результативною, то це на руку Франції. В Парижі зіграли 0:0, а виїзний гол дасть перевагу команді Дідьє Дешама.

У попередньому турі чинні володарі трофею Ліги націй впевнено обіграли Швецію (3:0). Португалія набрала 10 очок (4 перемоги, 1 нічия) і лідирує у своїй групі. У 12 останніх офіційних матчах у португальців 10 перемог. Також команда Фернанду Сантуша перемогла в 6 попередніх домашніх офіційних поєдинках. Перед матчем з Францією португальці зіграли контрольний матч проти Андорри і розгромили «карлика» 7:0.

У 4-му турі Ліги націй команда Дешама обіграла Хорватію (2:1). Франція набрала також 10 очок (4 перемоги, 1 нічия) і поступається португальцям лише за різницею забитих і пропущених м’ячів: у Франції +4, у Португалії +8.

Чинні чемпіони світу не програли в 11 останніх офіційних зустрічах (9 перемог, 2 нічиї). На виїзді збірна Франції перемогла в 5 попередніх офіційних поєдинках. Перед візитом на лісабонський «Да Луш» французи провели «розігрів» з Фінляндією і несподівано програли 0:2.

Португалія - Франція. Прогноз

Спрацюють фактор мотивованого Роналду і гольовий інстинкт Жоти і Бруну Фернандеша. Не факт, що Франція подолає свої проблеми в атаці, тому господарі здобудуть суху перемогу.

Прогноз на матч Бельгія - Англія: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.9

Якщо Англія планує вигравати групу, то в Брюсселі необхідно брати три очки, а потім ще й перемагати вдома Ісландію. Інша справа, чи потрібно це команді Гарета Саутгейта? Знаючи їх традиційні пріоритети, видається, що виграти спаринг у Ірландії для них набагато престижніше, ніж битися за якусь Лігу націй.

Команда Роберто Мартінеса в минулому турі переграла на виїзді збірну Ісландії (2:1) і перемістилася на 1-е місце в групі. У Бельгії зараз 9 очок (3 перемоги, 1 поразка). Поразка в 3-му турі від англійців (1:2) залишається для команди єдиною в 14 останніх офіційних матчах (13 перемог). На своєму полі збірна Бельгії в останній раз програла в офіційній зустрічі у вересні 2010 року. Перед матчем з Англією команда Мартінеса обіграла в контрольному поєдинку Швейцарію (2:1). У бельгійців обидва м’ячі забив Батшуаї.

Поразка в минулому турі Ліги націй від данців (0:1) відкинула команду Саутгейта на 3-е місце в своїй групі. У Англії залишається 7 очок (2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка). У 7-х останніх офіційних матчах англійці програли тільки 1 раз (5 перемог і 1 нічия). На виїзді збірна не поступилася в 4 попередніх офіційних поєдинках (3 перемоги і 1 нічия).

Менш ніж за три доби до поєдинку в Брюсселі команда Саутгейта зіграла дуже принциповий для себе матч проти Ірландії. На «Вемблі» Англія впевнено перемогла 3:0 (Магуайр, Санчо, Кальверт-Льюїн).

Бельгія - Англія. Прогноз

Англійці битимуться мов леви, але програють. Команди обміняються голами. Однак, у підсумку знекровлений захист гостей не встоїть перед класом бельгійської атаки.

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