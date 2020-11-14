Ліга націй УЄФА: 14-15 листопада за графіком - матчі передостаннього туру

У футбольній Європі стартує передостанній, п'ятий тур Ліги націй-2020/21.

Національна збірна України у Лейпцигу сьогодні, 14 листопада, зустрінеться з командою Німеччини, повідомляє Укрінформ.

У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Безелі зійдуться Швейцарія та Іспанія.

Розклад поєдинків 5-го туру Ліги націй УЄФА.

14 листопада.

Ліга А

група 3: Швеція - Хорватія, Португалія - Франція;

група 4: Німеччина - Україна, Швейцарія - Іспанія.

Ліга С

група 1: Кіпр - Люксембург, Азербайджан - Чорногорія.

Ліга D

група 1: Латвія - Фарерські острови, Мальта - Андорра;

група 2: Сан-Марино - Ліхтенштейн - Гібралтар.

15 листопада.

Ліга А

група 1: Голландія - Боснія і Герцеговина, Італія - Польща;

група 2: Бельгія - Англія, Данія - Ісландія.

Ліга В

група 1: Румунія - Норвегія, Австрія - Північна Ірландія;

група 2: Чехія - Ізраїль, Словаччина - Шотландія;

група 3: Угорщина - Сербія, Туреччина - Росія;

група 4: Вельс - Ірландія, Болгарія - Фінляндія.

Ліга С

група 2: Північна Македонія - Естонія, Грузія - Вірменія;

група 3: Молдова - Греція, Словенія - Косово;

група 4: Албанія - Казахстан, Білорусь - Литва.

Збірна України свій заключний матч групового турніру Ліги націй УЄФА проведе в Люцерні 17 листопада проти команди Швейцарії.