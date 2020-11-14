Ліга націй УЄФА: 14-15 листопада за графіком - матчі передостаннього туру
Національна збірна України у Лейпцигу сьогодні, 14 листопада, зустрінеться з командою Німеччини, повідомляє Укрінформ.
У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Безелі зійдуться Швейцарія та Іспанія.
Розклад поєдинків 5-го туру Ліги націй УЄФА.
14 листопада.
Ліга А
група 3: Швеція - Хорватія, Португалія - Франція;
група 4: Німеччина - Україна, Швейцарія - Іспанія.
Ліга С
група 1: Кіпр - Люксембург, Азербайджан - Чорногорія.
Ліга D
група 1: Латвія - Фарерські острови, Мальта - Андорра;
група 2: Сан-Марино - Ліхтенштейн - Гібралтар.
15 листопада.
Ліга А
група 1: Голландія - Боснія і Герцеговина, Італія - Польща;
група 2: Бельгія - Англія, Данія - Ісландія.
Ліга В
група 1: Румунія - Норвегія, Австрія - Північна Ірландія;
група 2: Чехія - Ізраїль, Словаччина - Шотландія;
група 3: Угорщина - Сербія, Туреччина - Росія;
група 4: Вельс - Ірландія, Болгарія - Фінляндія.
Ліга С
група 2: Північна Македонія - Естонія, Грузія - Вірменія;
група 3: Молдова - Греція, Словенія - Косово;
група 4: Албанія - Казахстан, Білорусь - Литва.
Збірна України свій заключний матч групового турніру Ліги націй УЄФА проведе в Люцерні 17 листопада проти команди Швейцарії.