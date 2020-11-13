Владімір Вайсс пішов з поста головного тренера збірної Грузії з футболу

Відомий словацький футбольний тренер Владімір Вайсс залишив пост наставника національної збірної Грузії.

Як передає Укрінформ, про це на сторінці у Twitter повідомляє пресслужба Федерація футболу Грузії.

12 листопада грузинська команда у Тбілісі програла Північній Македонії (0:1) у матчі плей-офф за право виступити на чемпіонаті Європи.

"Це була моя відповідальність перед командою, але це футбол, це життя, і воно триває. Я маю вибачитися перед уболівальниками", - сказав на прощання словацький тренер.

56-річний Владімір Вайсс очолював збірну Грузії з 2016 року, його контракт був розрахований до кінця 2020-го. Раніше тренер очолював збірну Словаччини, а також словацькі клуби "Петржалка" та "Слован", казахстанський "Кайрат" і російський "Сатурн".

У разі перемоги над Північною Македонією збірна Грузії потрапила б до однієї групи Євро з Україною, Нідерландами та Австрією.

Фото: twitter.com/GeorgiaGff.