Президент WBC: Усик і Вайлдер не перейдуть до нової вагової категорії

Керівник Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман заявив що українець Олександр Усик та американець Деонтей Вайлдер навряд чи погодяться виступати у новій ваговій категорії - "Бріджер".

Новий дивізіон створюється під боксерів, чиї габарити великі для першої важкої ваги, але малі для суперважкої, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Усик - приголомшливий боєць. Один із кращих в історії першої важкої ваги. Провів два поєдинки у суперважкій вазі і ті, хто бачив його бій із Чісорою, прийшли до певних висновків. Але він офіційний претендент на бій із Ентоні Джошуа, він хоче заробити. Очевидно, що в нього на думці суперважка вага, - заявив Сулейман. - Що стосується Уайлдера, то він хоче реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Попри те, що Олександр і Деонтей підходять для нової вагової категорії, не бачу варіантів, за яких вони перейдуть до неї".

Фото: klitschko-brothers.com.