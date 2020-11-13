На території НСК «Олімпійський» відкрили вуличні тренажери

Міністр культури та спорту Вадим Гутцайт закликає українців займатися спортом під час карантину.

Сьогодні відбулося відкриття зони тренажерів, які встановлені представниками «Нової пошти» біля стадіону НСК «Олімпійський», повідомляє Укрінформ.

«Карантин не дозволить займатися спортом в залі, тому є можливість тренуватися на свіжому повітрі. Ми відкрили простір НСК «Олімпійський», тут проводять руханку, тут відбувається зарядка під наглядом олімпійських чемпіонів. Гості столиці, приходьте займатися і будьте здоровими», – сказав міністр культури та спорту Вадим Гутцайт.

Окрім Вадима Гутцайта на заході були присутні рекордсмен книги рекордів України Денис Дубровський та співзасновниця «Нової пошти» Інна Поперешнюк. Український стронгмен Денис Дубровський показав майстер-клас занять на тренажерах та долучив до процесу всіх охочих. Міністр молоді та спорту теж спробував свої сили на декількох комплексах.

«Нова пошта» популяризує спорт в Україні. На кожному тренажері є мотивуючі фрази, які мають заохотити людей займатися. Спорт це модно», – зазначила Інна Поперешнюк.

«Тренажери дуже якісні і зручні. Це гарний подарунок місту. Попри це дітям і підліткам варто займатися лише під пильним наглядом батьків», – оцінив тренажерну зону Денис Дубровський.

Як повідомляв Укрінформ, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про відкриття нової мультиспортивної критої арени в Дніпрі. Її побудували в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «25 спортивних магнітів».