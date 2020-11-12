Суперліга: «Черкаські Мавпи» здобули першу перемогу в сезоні

Клуб з Черкас обіграв «Миколаїв».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 6-го ігрового тижня «Черкаські Мавпи» перемогли на власному майданчику «Миколаїв» - 85:81, повідомляє Укрінформ.

Черкаський клуб здобув першу перемогу в сезоні, обігравши вдома «Миколаїв» - 85:81. Найрезультативніший гравець матчу: Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи») – 31.

Інший поєдинок дня «Київ-Баскет» - «Тернопіль» перенесли через спалах коронавірусу у гравців тернопільської команди.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 (9), «Дніпро» - 15 (8), «Тернопіль» - 14 (9), «Запоріжжя» - 13 (8).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 5-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на власному майданчику «Черкаських Мавп» - 64:61.

Фото: сайт ФБУ