УХЛ: «Кременчук» обіграв «Білий Барс»

Шоста поспіль перемога «Кременчука».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 7-го туру «Кременчук» переміг на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув шосту перемогу в сезоні, обігравши на виїзді «Білий Барс» (Біла Церква) – 3:2. У складі чинного чемпіона шайби закинули: Коробов, Кисельов, Гришпенц. Голи господарів в активі Даниленка і Грабовецького.

В іншому матчі ігрового дня знову зустрічаються київські клуби – «Сокіл» приймає «Крижаних Вовків».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 12 (5), 2.«Кременчук» - 12 (7), 3.«Сокіл» - 8 (5).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 6-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) переміг на власному льоду «Краматорськ» 6:5, а «Донбас» розгромив на виїзді «Маріуполь» 7:1.

Фото: сайт УХЛ