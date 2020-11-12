Микола Матвієнко: Сподіваюся, що залишили реалізацію на Лігу націй

Захисник збірної України з футболу Микола Матвієнко поділився думками після поразки у товариському матчі від Польщі (0:2).

В ефірі телепрограми "Футбол news" на каналі "Футбол 1" гравець висловив надію, що наша команда поліпшить реалізацію моментів, які вона створює.

"Ми завжди хочемо грати у футбол, який нам подобається. А головне - він подобається уболівальникам. При цьому ми повинні пам'ятати, що результат теж не на останньому місці. Все має бути в сукупності. У залежності від суперника на кожен матч ми підбираємо тактику. Польща давала грати, ми відчували себе добре з м'ячем і дуже хотіли виграти. Створили багато моментів, на жаль, не реалізували їх. Будемо сподіватися, що залишили на Лігу націй", - заявив Матвієнко.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти збірної України 14-го та 17 листопада проведуть завершальні матчі групового турніру Ліги націй УЄФА, в яких команда Андрія Шевченка на виїзді змагатиметься відповідно з командами Німеччини (Лейпциг) і Швейцарії (Люцерн).

Фото: uaf.ua.