Косенко: Матчі з футзалістами Угорщини були цікавими й напруженими

5-8 листопада збірна Україна з футзалу провела тренування в Ужгороді, після чого вирушили до Дебрецена, де двічі перемогла (2:1 та 4:3) команду Угорщини.

Після повернення української збірної додому підсумки товариських матчів підвів її головний тренер Олександр Косенко, повідомляє пресслужба УАФ.

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"Ми повернулися, усі хлопці здорові. Результатами поєдинків задоволений. Угорщина має хорошу команду, вийшли корисні ігри. Суперники непогано нам протистояли, перемоги здобуті з різницею лише в один м’яч. Це свідчить про те, що поєдинки були напруженими й цікавими. Ми планували надати гравцям приблизно однакову кількість ігрового часу. Загалом воно так і вийшло. Вважаю, команда готова до офіційних матчів. Зрозуміло, що ми поки думаємо над поєднанням четвірок. Якщо нічого не трапиться, то четвірка з "Продексіму" вже готова, вона зіграна", - сказав Косенко.

Фото: uaf.ua.