Косенко: Матчі з футзалістами Угорщини були цікавими й напруженими
Після повернення української збірної додому підсумки товариських матчів підвів її головний тренер Олександр Косенко, повідомляє пресслужба УАФ.
"Ми повернулися, усі хлопці здорові. Результатами поєдинків задоволений. Угорщина має хорошу команду, вийшли корисні ігри. Суперники непогано нам протистояли, перемоги здобуті з різницею лише в один м’яч. Це свідчить про те, що поєдинки були напруженими й цікавими. Ми планували надати гравцям приблизно однакову кількість ігрового часу. Загалом воно так і вийшло. Вважаю, команда готова до офіційних матчів. Зрозуміло, що ми поки думаємо над поєднанням четвірок. Якщо нічого не трапиться, то четвірка з "Продексіму" вже готова, вона зіграна", - сказав Косенко.
Фото: uaf.ua.