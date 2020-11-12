Наставник збірної Німеччини Льов: Матч проти України стане вирішальним

Головний тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов поділився думками про майбутній матч Ліги націй проти України.

Наставник зазначив, що ця гра стане вирішальною для його команди, повідомляє німецьке видання Allgemeine Zeitung.

"Звичайно ж, Ліга націй УЄФА має для нас певне значення. Кожна виграна вами гра корисна з моральної точки зору. Ми хочемо перемогти і набрати очки. Шанси на успіх у групі залишаються. Матч проти України стане вирішальним. Якщо ми переможемо, то матимемо хороше становище", - заявив Льов.

Поєдинок Німеччина - Україна пройде у суботу, 14 листопада, на "РБ Арені" у Лейпцигу. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом.

Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: allgemeine-zeitung.de.