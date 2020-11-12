Бритислава: Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парної сітки
Укрінформ
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов зіграють у чвертьфіналі парного розряду турніру (ATP) серії Challenger Tour у Братиславі (Словаччина) із призовим фондом 44 тис 820 євро.
У стартовому матчі кияни обіграли дует з Німеччини Юліан Ленц/Яннік Маден - 7:6 (8:6), 6:1, передає Укрінформ.
В 1/4 фіналу український тандем зустрінеться з фінською парою Харрі Хеліоваара/Еміль Руусувуорі.
Як повідомлялося раніше, Стаховський вийшов у Братиславі й до чвертьфіналу одиночного розряду. Путівку до півфіналу турніру Стаховський (№195 ATP) розіграє з Максиміліаном Мартерером (Німеччина, 242).
Фото: btu.org.