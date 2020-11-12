Сьогодні визначиться третій суперник України на футбольному Євро-2020

У четвер, 12 листопада, визначаться останні учасники фінального турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу.

Переможець матчу в Тбілісі Грузія - Північна Македонія потрапить у групу C до збірних Голландії, України та Австрії, передає Укрінформ.

У групі F до Португалії, Франції і Німеччини приєднається переможець поєдинку в Будапешті, де зійдуться команди Угорщини та Ісландії.

Представники групи В Іспанія, Швеція і Польща отримають суперника після матчу в Белфасті між Північною Ірландією і Словаччиною.

Четверту вакансію на Євро-2020 заповнить переможець белградського протистояння Сербія - Шотландія, який в групі D складе компанію Англії, Хорватії та Чехії.

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Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Вперше у 60-річній історії матчі фінальної стадії пройдуть по всьому континенту. Поєдинки турніру прийматимуть 12 міст Європи.

Фото: uefa.com.