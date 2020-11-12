Про помилки, удачу і поразку в Хожуві

Національна команда України програла Польщі перед вирішальними матчами Ліги націй.

Збірна України поступилася Польщі в товариському матчі в місті Хожув з рахунком 0:2. За грою ми виглядали відверто краще, але не реалізували свої моменти. Що відбувалося на полі і чи варто брати до уваги цей результат?

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Стабільно важка кадрова ситуація в збірній

Збірна України грала без низки виконавців через коронавірус і травми. Гравці «Динамо», зокрема Шапаренко, Бущан, Попов, Караваєв захворіли на ковід. Повернення Артема Кравця відклалося на невизначений термін через травму. Попри це, до лав національної команди приїхали Матвієнко, Степаненко, Кривцов, П’ятов, Мораєс. Збірна України вийшла на товариську гру без декількох важливих гравців основного складу, зокрема Руслана Малиновського.

Обидві команди незабаром гратимуть завершальні матчі в Лізі націй. Ми зустрінемося з Німеччиною і Швейцарією. Поляки протистоятимуть італійцям і голландцям. Обидва тренери за змоги відмовилися б грати сьогодні. Однак, матч запланували раніше і через коронавірус довелося виконувати домовленості лише зараз.

«Ми свідомо балансували склад. У нас був план залишити деяких гравців, зокрема Степаненка, Малиновського в запасі. Не всі вже остаточно відновилися від коронавірусу. Якщо вони будуть здорові, то гратимуть в основному складі наступну гру», - заявив після матчу тренер збірної України Андрій Шевченко.

Фарт краще втратити в «товарняку»

Збірна України контролювала гру протягом всього матчу. В першому таймі ми били часто, але не дуже влучно. Найгостріший момент змарнував капітан команди Андрій Ярмоленко. Він влучив у стійку при виконанні пенальті у ворота польського голкіпера. Декілька разів дальніми ударами загрожував Олександр Зінченко: м’яч не влучив у ціль.

Поляки, натомість, реалізували свій єдиний момент. Наш воротар Андрій Лунін зробив суперникам подарунок на День незалежності Польщі. Його невдалий вихід дозволив Пйонтеку забити у порожні ворота.

В другому таймі ситуація майже не змінилася. Поляки сіли глибше, а ми продовжували тиснути. Найгостріший момент виник у Циганкова. Він не зміг реалізувати момент, створений після вдалої комбінації біля воріт суперника. Другий гол влетів після невдалої гри українців після стандарту. Заміни в кінці зустрічі українцям не пішли на користь: зникла комбінаційна гра.

В результаті ми маємо тотальну статистичну перевагу українців: удари по воротах 15:8, удари в площину 6:3, кутові 5:3. В цьому матчі нам бракувало майстерності і не вистачило фарту. Поляки ж реалізували фактично все створене.

«Якщо не дивитися на рахунок матчу, то грою команди я задоволений», - підсумував тренер українців Андрій Шевченко.

Закуска перед основною стравою

Ця товариська гра не вплинула на збірну України негативно. Вона нічого не вирішувала і була відверто зайвою в насиченому календарі. З позитиву: багато гравців запасу отримали свій ігровий час. По справжньому важливими будуть два наступні матчі проти німців і швейцарців. Проти цих суперників збірна гратиме виваженіше і відповідальніше.

Попри ситуацію з ковідом в київському «Динамо» ми бачимо беззаперечний факт. У нас є лава запасних в кризові моменти. Збірна довела свою гнучкість під час минулого збору, це чітко видно й по матчу з Польщею. Ми мали резерви для підсилення, але притримали їх на важливі зустрічі.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт УАФ