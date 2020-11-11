«Динамо» підтвердило COVID-19 у Нещерета, Шабанова і Андрієвського

Бойко, Бущан, Миколенко, Караваєв, Шапаренко, Белуце, Цитаїшвілі і Дуелунд одужали від коронавірусу.

«Динамо» повідомило на офіційному сайті, що три гравця київського клубу захворіли коронавірусом, а 8 – здали негативні тести.

Хвороба діагностована у Олександра Андрієвського і Артема Шабанова. Також київський клуб підтвердив COVID-19 у Руслана Нещерета. Всі хворі почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.

У список тих, хто видужали, увійшли Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цитаїшвілі і Міккель Дуелунд.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» без ряду заражених гравців поступилося «Шахтарю» (0:3), зазнавши першої поразки у чемпіонаті України. У наступному турі УПЛ кияни зіграють з «Інгульцем» 21 листопада.

Фото: сайт ФК "Динамо"