В Дніпрі відкрили нову мультиспортивну арену

Її побудували в рамках програми президента України Володимира Зеленського «25 спортивних магнітів».

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про відкриття нової мультиспортивної критої арени в Дніпрі. Її побудували в рамках програми президента України Володимира Зеленського «25 спортивних магнітів».

Спорткомплекс дозволить займатися бадмінтоном, тенісом, волейболом, баскетболом, художньою гімнастикою і карате. Арена побудована з використанням нових технологій енергозбереження, також вона оснащена вентиляцією для підтримки необхідної температури і вологості.

Поруч зі спорткомплексом відкрили Олімпійський дім з конференц-залом та медіацентром.

Як повідомляв Укрінформ, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що на наступний рік передбачається виділення коштів з державного бюджету в розмірі 2,8 млрд грн на підготовку і участь українських спортсменів в літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх 2021 і підготовку до зимових ігор 2022 року.

Фото: facebook.com/vgytzait