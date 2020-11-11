Перед грою з Мальтою українська «молодіжка» втратила трьох футболістів

Молодіжна збірна України з футболу (U21) продовжує підготовку до двох заключних матчів відбіркового турніру Євро-2021 проти команд Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

Напередодні вильоту на Мальту позитивні результати тестів на COVID-19 отримали троє гравців збірної - голкіпер Руслан Нещерет ("Динамо", Київ), півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан (обидва - "Маріуполь"), повдіомляє пресслужба УАФ.

Таким чином, у розпорядженні головного тренера Руслана Ротаня залишилося 20 футболістів.

Склад молодіжної збірної України:

воротарі - Владислав Кучерук ("Колос", Ковалівка), Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк);

захисники - Олександр Сирота, Крістіан Біловар (обидва - "Динамо", Київ), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1", Дніпро), Ігор Снурніцин ("Олімпік", Донецьк), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (усі - "Олександрія"), Богдан Милованов ("Спортинг", Іспанія);

півзахисники - Данило Семілєт, Данило Кравчук (обидва - "Ворскла", Полтава), Володимир Бражко ("Динамо", Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі - "Дніпро-1"), Георгій Судаков ("Шахтар", Донецьк), Володимир Якімець ("Львів");

нападники - Ілля Шевцов ("Десна", Чернігів), Микола Кухаревич ("Рух", Львів).

На Мальту українська "молодіжка" вилетить 12 листопада. У п’ятницю на стадіоні "Сентенері" в Та-Калі вона проведе поєдинок зі збірною господарів (початок - о 18.00 за київським часом).

Становище збірних у групі 8 кваліфікації Євро-2021: Данія - 25 очок (після 9-ми матчів), Румунія - 19 (9), Україна - 10 (8), Фінляндія - 10 (9), Північна Ірландія - 9 (9), Мальта - 1 (8).

Фото: uaf.ua.